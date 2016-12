Sarandon: "Ricattata sessualmente agli esordi"

foto Ap/Lapresse Correlati SENZA VELI SUL SET 11:13 - Susan Sarandon, 66 anni, è una delle icone viventi del cinema americano ma agli esordi stava per abbandonare la carriera di attrice. Colpa di un casting "disgustoso", in cui le chiesero prestazioni sessuali in cambio della parte. "Entrai nella stanza a e un tizio praticamente mi gettò sulla scrivania, un'esperienza disgustosa". Sull'identità dell'aggressore e sul titolo del film, però, preferisce non fare nomi. , 66 anni, è una delle icone viventi del cinema americano ma agli esordi stava per abbandonare la carriera di attrice. Colpa di un casting "disgustoso", in cui. "Entrai nella stanza a e, un'esperienza disgustosa". Sull'identità dell'aggressore e sul titolo del film, però, preferisce non fare nomi.

L'approccio con il mondo del cinema si rivelò decisamente deludente per la giovane Susan Sarandon. L'attrice ha infatti svelato a "Elle Magazine" di essere stata ricattata sessualmente, durante i suoi primi provini.



"Ero appena entrata in una stanza e un tizio praticamente mi sbattè sulla scrivania. Erano i miei primi giorni a New York ed è stato davvero disgustoso". Massimo riserbo sia sull'identità dell'aggressore che sul titolo del film, anche se svela: "Non si è trattato di un successo, nè per me nè per lui".



L'attrice, particolarmente sensibile ai casi di abusi sessuali, nel 20110 ha inoltre lanciato una petizione mondiale in favore delle vittime di traffici sessuali. "Ho scelto con molta cura i gruppi a cui parlare - ha raccontato la Sarandon al "Wall Street Journal" - Dobbiamo dare un volto a questo problema, in modo da affrontare la questione in modo specifico e concreto".