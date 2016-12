Kristen Stewart: "Qualcuno può ammazzarmi"

foto LaPresse Correlati E TORNA A SORRIDERE 09:53 - Kristen Stewart è certa: prima o poi qualcuno la ucciderà. L'attrice 22enne è preoccupata di aver attirato le ire e le antipatie di molta gente dopo aver rivelato a luglio di aver tradito il fidanzato Robert Pattinson con il regista di "Biancaneve e il cacciatore" Rupert Sanders. è certa: prima o poi qualcuno la ucciderà. L'attrice 22enne è preoccupata di aver attirato le ire e le antipatie di molta gente dopo aver rivelato a luglio di aver tradito il fidanzato Robert Pattinson con il regista di "Biancaneve e il cacciatore" Rupert Sanders.

Teme, quindi, che avendo attratto le ostilità delle fan del protagonista di 'Twilight', qualcuna possa individuare dove abita attraverso i social network, arrivare fino a lei ed ammazzarla.



In un'intervista riportata nel libro "Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner - In their own words" di Talia Soghomonian, la Stewart racconta che "oggi siamo tutti su Facebook, tutti sanno dove ti trovi praticamente in ogni momento, e tutti 'cinquettano'. Morirò perché qualcuno dirà su Twitter dove mi trovo e verranno a uccidermi".