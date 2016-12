Jessica Alba: "Non sono in forma, no al nudo"

foto Ap/Lapresse Correlati DA MORA A BIONDA 09:44 - Jessica Alba non vuole assolutamente spogliarsi per il cinema. L'attrice ha rifiutato scene di nudo per il nuovo film "Sin City 2" e ha chiesto una controfigura per le scene più audaci. L'attrice non è soddisfatta della sua forma fisica dopo aver avuto due figlie, per cui preferisce avere una stuntman che prenda il suo posto nelle riprese in cui deve spogliarsi. non vuole assolutamente spogliarsi per il cinema. L'attrice ha rifiutato scene di nudo per il nuovo film "" e ha chiesto una controfigura per le scene più audaci. L'attrice non è soddisfatta della sua forma fisica dopo aver avuto due figlie, per cui preferisce avere una stuntman che prenda il suo posto nelle riprese in cui deve spogliarsi.

Una fonte, parlando a "Life and style magazine", ha detto che Jessica "si è trovata a iniziare le riprese improvvisamente e non è riuscita ad avere il tempo necessario a tornare in forma come prima", motivo per cui avrebbe chiesto ai produttori di avere una controfigura che la sostituisca.



"Il suo corpo è incredibile, ma per lei non è abbastanza bello", ha aggiunto la fonte che ha rivelato anche il regime dietetico a cui l'attrice si sta sottoponendo da quando è diventata mamma per la seconda volta: "Ha eliminato i carboidrati e fa ginnastica aerobica due volte al giorno, ma non è ancora soddisfatta".