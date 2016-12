Il pop "indecente", ecco la sporca dozzina

foto Da video Correlati SCOPRI I DODICI VIDEO PIU' "INDECENTI" 09:59 - Try", è solo l'ultima arrivata. Il sesso e la provocazione nel pop tira da sempre, in svariate declinazioni. Da quello patinato a quello più "selvaggio". E in questo genere il "Sun" ha stilato la classifica dei dodici video più eccessivi, da Madonna a Rihanna, da Christina Aguilera a Lady Gaga: un battaglia a colpi di pelle scoperta e atteggiamenti aggressivi. P!ink, in versione ballerina mangiauomini nell'ultimo video "", è solo l'ultima arrivata. Il sesso e la provocazione nel pop tira da sempre, in svariate declinazioni. Da quello patinato a quello più "selvaggio". E in questo genere il "Sun" ha stilato la classifica dei dodici video più eccessivi, da, da: un battaglia a colpi di pelle scoperta e atteggiamenti aggressivi.

A essere presi in considerazione non sono video genericamente sexy o con nudità (lo scandaloso - all'epoca - "Girls On Film dei Duran Duran resta fuori probabilmente perché troppo patinato) ma quelli in cui popstar femminili appaiono senza veli o in una versione sessualmente aggressiva.



E per il tabloid britannico ad aprire le danze è stata Madonna con il censuratissimo "Justify My Love" del 1990.



Unico esemplare di sesso maschile nella classifica è Chris Isaak, con il suo "Wicked Game", amplesso sensuale con la modella Helen Christensen sulla spiaggia. E poi i nudi di Holly Valance ("Kiss Kiss") e Rihanna ("Umbrella"). E anche se di nudi non si tratta Christina Aguilera che canta "Dirty" è tutta un programma, come Lady Gaga nel video di "Born This Way".



Per non parlare delle atmosfera torbidamente lesbo tra il duo t.a.T.u. in "All The Things She Said". Che in fondo fanno sembrare da educande il gruppo di nudi dei Beloved nel video di "Sweet Harmony".