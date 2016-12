"Il segreto di Alegría? Magia e musica"

foto Ufficio stampa Correlati SHOW SPETTACOLARE 10:01 - Il Cirque du Soleil torna in Italia con "Alegrìa", una festa magica tra colori e saltimbanchi. Il tour inizia dal primo novembre fino a dicembre da Pesaro per poi toccare Bologna, Milano, Torino. A svelare i segreti dello spettacolo c'è la costumista fiorentina Gaya Mugnai che a Tgcom24 dice: "Alegrìa strega ancora migliaia di persone per le musiche e gli artisti che sfidano le leggi di gravità". - Iltorna in Italia con", una festa magica tra colori e saltimbanchi. Il tour inizia dal primo novembre fino a dicembre da Pesaro per poi toccare Bologna, Milano, Torino. A svelare i segreti dello spettacolo c'è la costumista fiorentinachedice: "Alegrìa strega ancora migliaia di persone per le musiche e gli artisti che sfidano le leggi di gravità".

"I costumi di Alegrìa sono stati creati 18 anni fa da una costumista canadese Dominique Lemieux. - spiega Gaya - Il mio compito e quello dei miei collaboratori è quello di rifarli e riaggiustarli secondo esigenze e necessità dello spettacolo oggi".



Qual è il segreto del successo dello spettacolo? "Alegrìa è un mondo magico creato per celebrare i dieci anni del Cirque du Soleil. Uno show commemorativo per la storia della compagnia con una gran cura dei dettagli e della musica che è accattivante. Ci sono diversi stili musicali dal valzer al tango e con al centro la storia principale che spazia tra due poli opposti della gioventù e della vecchiaia, del bianco e del nero. Uno spettacolo che gioca sui contrasti con artisti meravigliosi che si esibiscono sfidando le leggi di gravità".



"Collaboro con il Cirque du Soleil dal 2007 e vivo con tutti gli artisti e tecnici quasi 24 ore su 24, - racconta - ci spostiamo tutti assieme e spesso siamo nello stesso albergo. Drammi, storie di vita vera e tante realtà diverse accomunano le 18 nazionalità dei nostri artisti. E' una vita impegnativa, intensa. Spesso sto fuori da casa - Firenze - dai tre ai sei mesi. Ci sono dei momenti di grande difficoltà mi finora ho retto per la grande forza interiore, l'attitudine alla diplomazione e al grande amore per il Cirque du Soleil".



"Alegría" presenta numeri acrobatici mozzafiato, tra cui il sensuale Synchro Trapeze e l’energetico Aerial High Bars, in cui coraggiosissimi acrobati si lanciano da altalene in movimento all’altezza di 12 metri sopra il palco. Tra gli altri numeri : due agilissimi artisti che portano in vita l’arte Mongola della contorsione, e gli artisti che manipolano coltelli infiammati intorno ai loro corpi (il ritmico e pericoloso Fire-Knife Dance), ed ancora il velocissimo Power Track, una brillante prova di coreografia sincronizzata, sopra un sistema di trampolini, che viene magicamente rivelato da sotto il palco.



INFORMAZIONI Pesaro dall’1 al 4 novembre, all’Adriatic Arena - Bologna dal 8 all’11 novembre all’Unipol Arena (nuova replica domenica 11 novembre ore 13) - Milano dal 15 al 18 novembre al MediolanumForum (nuova replica domenica 18 novembre ore 13) - Torino dal 13 al 16 dicembre al Palaolimpico Prezzi dei biglietti: Premium 70 euro, Cat 1 60 euro, Cat 2 45 euro, Cat 3 35 euro www.cirquedusoleil.com/alegria

Andrea Conti