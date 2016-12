Le stelle del jazz ad "Aperitivo in Concerto"

foto Ufficio stampa Correlati CONFALONIERI: "INVESTIAMO IN CULTURA"

E' stata presentata la ventottesima edizione di Aperitivo in concerto 2012-2013. La rassegna musicale organizzata al teatro Manzoni da Mediaset e Publitalia 80 farà compagnia ai milanesi dal 28 ottobre al 3 marzo con dodici eventi. Sul palco sale la musica afroamericana degli anni Sessanta, riproposta, rivisitata e mescolata con codici inediti.

"In un momento difficile come questo - ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, durante la presentazione - abbiamo dovuto stringere la cinghia, ma siamo riusciti comunque a scovare nuovi talenti e riproporre vecchi miti".



Due leggende della musica jazz, infatti, i sassofonisti Archie Shepp e Idris Ackamoor, aprono il cartellone rispettivamente il 28 ottobre e l'11 novembre, mentre il 18 a suonare sarà Michael Henderson, il bassista che per anni ha collaborato con Miles Davis. Due le prime mondiali: il 16 dicembre si esibirà la flautista Nicole Mitchell, mentre il 20 gennaio sarà la volta di Punkt@TheManzoni, in collaborazione con il Punkt Festival norvegese, con da una parte gli improvvisatori Eivind Aarset e dall'altra il batterista Hamid Drake.



Tornano ancora una volta sul palco del Manzoni, invece, la voce di Dee Alexander (10 febbraio) e la musica improvvisata di Bill Laswell (3 febbraio). Si prepara un Natale dal sapore afro jazz il 2 dicembre con il concerto di Steven Bernstein, mentre echi dall'India arrivano con Arun Ghosh (27 gennaio). E si potrà ascoltare anche la tromba di Hugh Masekela, vera leggenda sudafricana a Milano il 25 novembre, e l'omaggio a Prince del trombettista Taylor Ho Bynum, il 17 febbraio. Il 3 marzo, invece, sarà il nuovo quintetto di Dave Douglasa a chiudere il mosaico di ballate tradizionali e musica improvvisata.