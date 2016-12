Hulk Hogan: "Volevo farlo con una scambista"

foto Ap/Lapresse Correlati SCANDALO A LUCI ROSSE

LE IMMAGINI RUBATE 11:55 - "Non avevo idea che qualcuno avesse messo una camera per riprendermi". Queste le parole di Hulk Hogan ai microfoni dell'Huffington Post, sullo scandalo del filmino a luci rosse che l'ha travolto nei giorni scorsi. Insieme a lui nel letto Heather Clem, l'ex moglie dell'amico Bubba. Secondo le parole di Hogan sarebbe stato proprio Bubba a proporgli il rapporto sessuale con la ragazza, in quanto entrambi scambisti.

Nel video si vede Hulk Hogan in atteggiamenti intimi con Heather Clem, ex moglie del lottatore Bubba the Love Sponge. Hogan ha dichiarato che è stato proprio l'amico a spingere l'ex moglie nel letto con lui. Dichiarazioni che trovano riscontro anche nel video, dove la ragazza ammette di essere stata lei a voler organizzare l'incontro, dopo la notizia del divorzio di Hulk Hogan dalla moglie.



Bubba e la Clem sono infatti una coppia di scambisti, con "uno stile di vita alternativo". "Loro erano molto amici di un mio amico. Mi sembrava bello provarlo con loro... ma lei era così sfrenata. Volevo provare quest'esperienza, volevo farlo... è stata una cosa da pazzi - ha confessato il lottatore, cha ha poi aggiunto - Alla fine ho capito di aver toccato il fondo, ho capito che non sarei più potuto tornare indietro. Quindi sono passato a casa loro per salutarli, ma loro hanno ricominciato con lo stesso discorso e a quel punto me ne sono andato".