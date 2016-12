Sacha Baron Cohen sarà Freddie Mercury

foto Getty Correlati FREDDIE "TORNA" SUL PALCO

Dopo tante voci c'è l'ufficialità. Il chitarrista dei Queen, Brian May, ha annunciato che è in lavorazione un film sulla storia della band, con Sacha Baron Cohen, il celebre "Borat" cinematografico, nei panni di Freddie Mercury. May ha postato un messaggio sul sito ufficiale del gruppo spiegando che le riprese avranno inizio in primavera e che la data di uscita nelle sale è prevista per i primi mesi del 2014.

Brian May e il batterista Roger Taylor sono gli unici membri superstisti del gruppo originale, dopo la morte di Freddie nel 1991 e l'abbandono del bassista John Deacon.



Sono stati loro due a dare il benestare per il film e a fornire consulenza allo sceneggiatore Peter Morgan (già candidato all'Oscar per "The Queen" e "Frost/Nixon"). La scelta di Baron Cohen come protagonista potrà far storcere il naso a qualcuno, per i ruoli demenziali che ne hanno caratterizzato la carriera, ma, al di là del talento comico e da trasformista, l'attore ha sicuramente quella vena di istrionismo che lo accomuna a Mercury.