Rihanna, topless in copertina

L'anno scorso è stata eletta la donna più sexy del mondo. Quest'anno è stata superata da Mila Kunis, così giusto per rispolverare la memoria sul suo sex appeal, ha deciso di posare nuda per la copertina del nuovo album, "Unapologetic", che uscirà il 19 novembre. La cantante ha infatti annunciato su Twitter il nome e la data dell'ultima fatica. E, naturalmente, ha postato la foto, in topless, coperta solo dalle scritte e dai numerosi tatuaggi.

Solo qualche settimana fa, alla fine di settembre, RiRi aveva lanciato il singolo "Diamonds" che non aveva deluso le aspettative scalando la classifica mondiale. Adesso la popstar 24enne si prepara a far conoscere tutto l'album. Per la cantante delle Barbados è davvero un momento d'oro dal punto di vista professionale.



Quello che da sempre la turba è invece il cuore. Sembra infatti che si sia riavvicinata all'ex fidanzato Chris Brown, che nel 2009 era stato arrestato dopo averla aggredita. I due sono stati infatti avvistati a New York mentre si baciavano prima di godersi un concerto privato di Jay-Z. Poche ore dopo, Brown annunciava ufficialmente la sua rottura con la modella Karreuche Tran.



Chris ha poi pubblicato un video privato in cui discute la sua lotta per far fronte alla difficoltà di "amare due persone allo stesso tempo". Chissà se anche stavolta la spunterà Rihanna?