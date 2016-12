La scandalosa vita sessuale di Liz Taylor

foto Getty Correlati IL NUDO DI LIZ

LINDSAY LOHAN NEI PANNI DELLA TAYLOR 10:20 - Liz Taylor era una teenager "quando sedusse un 36enne Ronald Reagan, e passò la notte con lui": è uno degli scottanti racconti sulla vita sentimentale dell'attrice contenuti in una nuova biografia non autorizzata "Elizabeth Taylor: There is Nothing Like a Dame" - e riportate da alcuni media statunitensi. Nella bio ci sarebbero anche passaggi più forti, come il racconto di un rapporto a tre con John Fitzgerrald Kennedy e l'attore Robert Stack. - Liz Taylor era una teenager "quando sedusse un 36enne Ronald Reagan, e passò la notte con lui": è uno degli scottanti racconti sulla vita sentimentale dell'attrice contenuti in una nuova biografia non autorizzata "Elizabeth Taylor: There is Nothing Like a Dame" - e riportate da alcuni media statunitensi. Nella bio ci sarebbero anche passaggi più forti, come il racconto di un rapporto a tre con John Fitzgerrald Kennedy e l'attore Robert Stack.

Secondo quanto scrivono gli autori, Danforth Prince e Darwin Potter - ex reporter del New York Times l'uno, biografo delle star l'altro -, oltre trent'anni prima che Reagan entrasse alla Casa Bianca, Taylor sarebbe stata invitata a cena a casa dell'allora stella del cinema sulle colline di Hollywood, e "rimase elettrizzata dal fatto che lui la trattasse come una donna adulta".



"Così dal divano siamo passati in camera da letto, ma ho dovuto sedurlo perché lui era riluttante a fare la prima mossa", avrebbe detto secondo Potter e Prince la star, morta nel 2011.



Da un ex presidente all'altro quando entra poi in scena JFK. Ma qui le cose si fanno anche più torbide, con un rapporto a tre che avrebbe coinvolto Robert Stack. E per Liz comunque l'elenco degli amanti sarebbe davvero lungo. Nel libro si parla di relazioni con Tony Curtis, Paul Newman, Frank Sinatra ed Errol Flynn.