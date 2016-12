Risate e sorprese con i miracoli di Don Ciccillo

foto Ufficio stampa 11:16 - Dopo il successo registrato la scorsa stagione, torna a grande richiesta sul palcoscenico del Teatro Manzoni, dall'11 al 14 ottobre, "Il miracolo di Don Ciccillo". Carlo Buccirosso è il protagonista e regista di una piece che procede tra risate a gogò e continui colpi di scena per arrivare a un finale (multiplo in verità) inatteso. Con lui, tra gli altri, Valentina Stella, Gianni Parisi, GIno Monteleone e Graziella Marina. - Dopo il successo registrato la scorsa stagione, torna a grande richiesta sul palcoscenico del Teatro Manzoni, dall'11 al 14 ottobre, "Il miracolo di Don Ciccillo". Carlo Buccirosso è il protagonista e regista di una piece che procede tra risate a gogò e continui colpi di scena per arrivare a un finale (multiplo in verità) inatteso. Con lui, tra gli altri, Valentina Stella, Gianni Parisi, GIno Monteleone e Graziella Marina.

Il protagonista della storia è Alberto Pisapia, ristoratore di professione, uomo tranquillo dedito a una vita serena assieme a sua moglie Valeria, cantante degli anni 80, a suo figlio Vincenzo, capocameriere del loro ristorante di periferia, all'altro suo figlio Matteo, laureato in chimica, e ad una rilassante tata Titina, tutta casa e camomilla!



La vita di Alberto sarebbe scorsa serena, non fosse stato per le losche interferenze di suo fratello Ernesto, avvocato civilista nonché amministratore del ristorante, e per l'integerrima insensibilità di sua suocera Clementina, causa principale del suo esaurimento nervoso galoppante.



Un brutto giorno però, un piccolo postino bussò tre volte alla sua porta di casa, per consegnargli tre cartelle esattoriali... e da quel giorno la vita di Alberto Pisapia si trasformò nel più atroce degli incubi, dal quale né la candida leggiadria della sua infermiera Angela custode, né l'esperienza del canuto dottor Cinquegrana, furono sufficienti a tirarlo fuori. Ad Alberto sarebbe forse bastata sua moglie Valeria, o forse più semplicemente un miracolo... il Miracolo dell'Amore!



