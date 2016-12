I Rolling Stones festeggiano 50 anni di musica

foto Ufficio stampa Correlati ASCOLTA IL BRANO

LE NUOVE COPERTINE 12:02 - I Rolling Stones annunciano il nuovo singolo "Doom And Gloom". E' il frutto del ritorno in studio dopo 7 anni di Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood. Tratto dall'imminente pubblicazione del Greatest Hits "GRRR!" previsto per il 13 novembre in Italia. - Iannunciano il nuovo singolo "Doom And Gloom". E' il frutto del ritorno in studio dopo 7 anni di Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood. Tratto dall'imminente pubblicazione del Greatest Hits "GRRR!" previsto per il 13 novembre in Italia.

"Doom And Gloom" è stato registrato a Parigi e prodotto dallo storico produttore degli Stones, Don Was che ha lavorato con la band per la realizzazione di 5 precedenti album: "Voodoo Lounge", "Stripped", "Bridges To Babylon", "Live Licks" e "A Bigger Bang"). Il radio mix è stato prodotto da Jeff Bhasker.



"GRRR!" sarà un “must” per i fan degli Stones perché include un secondo brano inedito dal titolo "One More Shot", oltre a tracce storiche come "Gimme Shelter", "(I Can’t Get No) Satisfaction", "Jumpin’ Jack Flash", "Street Fighting Man", "Start Me Up", "Beast of Burden", "Tumbling Dice", "Love Is Strong" e tante altre.



"GRRR!" (pubblicato da ABKCO Music & Records ed Universal Music Group) sarà anche disponibile per i preordini su iTunes. I fan che vorranno pre-ordinare il disco riceveranno un “instant download” del singolo "Doom And Gloom".