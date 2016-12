Brad Pitt, trasformista sexy di Hollywood

foto Interview Correlati FASCINO A 360° 11:06 - Sul schermo l'abbiamo visto vestire i ruoli più disparati, da quelli romantici a quelli più duri. Brad Pitt mette in mostra tutta la sua versatilità di attore, confezionando una galleria di personaggi - uno più sexy dell'altro - per il magazine americano "Interwiev". Dal pirata al sicario, ruolo che ricopre anche nel suo ultimo film "Killing Them Softly" in uscita il 18 ottobre - Brad sa interpretare con naturalezza ogni personaggio. - Sul schermo l'abbiamo visto vestire i ruoli più disparati, da quelli romantici a quelli più duri.mette in mostra tutta la sua versatilità di attore, confezionando- uno più sexy dell'altro - per il magazine americano "". Dal pirata al sicario, ruolo che ricopre anche nel suo ultimo film "" in uscita il 18 ottobre - Brad sa interpretare con naturalezza ogni personaggio.

In "Killing Them Softly", in uscita il 18 ottobre, Pitt interpreta Jackie Cogan, un malvivente assoldato dalla mafia per rintracciare i colpevoli di una rapina e riconsegnare ai gangster il bottino. Intervistato eccezionalmente dal regista Guy Ritchie - che nel 2000 l'ha diretto sul set di "Snatch" - Pitt ammette di essere molto più selettivo, rispetto al passato, rispetto ai ruoli da interpretare.



"Più invecchio più è la troupe quello che conta davvero. Se devo rinunciare a 14 ore al giorno per chissà quante settimane o mesi, allora è molto importante per me sapere di lavorare con persone che rispetto e con cui sto bene. Sapere che stiamo andando in una direzione insieme". Oltre a questo l'attore non vuole rubare troppo tempo alla sua numerosa famiglia, formata dalla moglie Angelina Jolie e da ben sei figli.



"Voglio che la storia valga la pena abbastanza per lasciare la famiglia, loro sono tutto per me - ammette - La famiglia è al primo posto. E non voglio neanche imbarazzarli". Insomma non gli bastava essere uno dei sex synbol più desiderati al mondo, essere ricercatissimo da Hollywood e aver sposato una delle attrici più belle dello star system. Ora sappiamo che è anche tutto casa e famiglia, per la gioia della sua Angelina.