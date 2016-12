Il ciclone Biagio Antonacci travolge Milano

foto Olycom Correlati LA SCALETTA

A TUTTO ROCK 12:18 - Saltella, balla, trascina sornione le sue numerosi fan, dà ritmo alla band. Biagio Antonacci non si è risparmiato nelle due date sold out al MediolanumForum di Assago (MI), 9 e 10 ottobre. In scaletta 25 brani in chiave rock tra hit (da "Iris" in versione dance a "Convivendo") e l'album "Sapessi dire no". Una festa musicale spensierata con Biagio che improvvisa anche un tango. Tour fino al 18 dicembre col ritorno a Milano, a grande richiesta. - Saltella, balla, trascina sornione le sue numerosi fan, dà ritmo alla band.non si è risparmiato nelle due date sold out al MediolanumForum di Assago (MI), 9 e 10 ottobre. In scaletta 25 brani in chiave rock tra hit (da "Iris" in versione dance a "Convivendo") e l'album "". Una festa musicale spensierata con Biagio che improvvisa anche un tango. Tour fino al 18 dicembre col ritorno a Milano, a grande richiesta.

La scenografia è essenziale con una lunga pedana in mezzo alla platea. Una scelta mirata del cantautore: "Ho preferito evitare particolari impianti scenici o tecnologie per poter essere il più possibile reale e in contatto diretto con il pubblico. E per poter offrire la miglior esecuzione possibile dei brani, la massima concentrazione su parole e note, per entrare in totale empatia con ogni singolo spettatore".



Lo show inizia con tre percussionisti che anticipano l'uscita di Biagio da una botola sotterranea tra fumi e applausi. Il cantautore si presenta elegante con giacca di velluto rosso e pantaloni grigi sulle note dance e rock di "Vivi l'avventura". E' l'anticipazione di quello che si vedrà del concerto che è segnato da arrangiamenti rock grazie anche alla presenza di Gabriele Fersini alla chitarra elettrica che in diversi momenti dà ritmo alla band.



Biagio è scatenato in "Lascia stare" con tre giocolieri sulla pedana che intrattengono il pubblico con cerchi e bastoni che si illuminano ad intermittenza. Ancora energia rock con "Angela", "In una stanza quasi rosa" e l'assolo di chitarra rock di Gabriele. Biagio nel frattempo cammina lungo la passerella in mezzo ai suoi fan (sono soprattutto donne) e scherza con loro parlando, abbracciandole così come accade con "Iris" quando dà a una ragazza il microfono per farla cantare dalla platea. Attacco con il violinista e Biagio si cambia indossando una delle sue famose camicie bianche per "Quanto tempo e ancora" e "Se è vero che ci sei" eseguite con la chitarra classica. Ad un tratto Antonacci invita sul palco Max Biaggi per ringraziarlo di essere venuto al concerto, l'ex motociclista si è presentato nell'area vip con la compagna Eleonora Pedron. E' sulle note di "Alessandra" che a sorpresa il cantautore si lancia in un tango sexy con una delle sue ballerine mentre in "Sognami" e "Non vivo più senza te" tra corpo di ballo e pizzica tutto il palazzetto balla divertito. Bis con "Convivendo" e "Ti dedico tutto".



Insomma un Biagio scatenato e più rock del passato ha scaldato la platea del MediolanumForum anche quando sulle note di "Liberatemi" un black-out tecnico ha fermato band e tutto l'impianto. Un incidente durato pochi minuti in cui però l'artista non ha perso tempo, scendendo dalla platea per abbracciare il suo pubblico, le sue donne. Proprio come un principe.

Andrea Conti