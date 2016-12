L'universo che gira intorno ai Negramaro

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "TI E' MAI SUCCESSO?"

DI NUOVO ALLA CARICA 10:12 - I Negramaro presentano in anteprima il nuovo video "Ti è mai successo?". E' il singolo che fa da apripista a "Una storia semplice" il best ricco di sorprese, e inediti, che uscirà il 6 novembre per la Sugar. Il soggetto e la regia sono del giovane filmaker Tiziano Russo. - Ipresentano in anteprima il nuovo video "". E' il singolo che fa da apripista a "" il best ricco di sorprese, e inediti, che uscirà il 6 novembre per la Sugar. Il soggetto e la regia sono del giovane filmaker

Il video è un movimentato montaggio di sequenze in soggettiva di ciascuno dei sei componenti della band, mentre si esibisce sulle note del brano. Anche attraverso un gioco cromatico che associa un colore ad ogni soggettiva, il videoclip vive del ritmo e delle emozioni di Giuliano, Ermanno, Emanuele, Andea Mariano, Danilo e Andrea De Rocco esprimono ciascuno con il proprio strumento.



Intanto sul Twitter ufficiale della band si è fatto vivo Giuliano che ha anticipato qualcosa sull'album "Una storia semplice": "Rivivere i nostri dieci anni di musica insieme scegliendo le canzoni per il best è come sfogliare un album di ricordi indelebili e il 6 novembre è vicino! 'Una storia semplice' sarà un viaggio musicale fatto insieme e gli inediti sono tanti, quasi un disco intero!".



E infine una curiosità: "Ti è mai successo? è nata immediatamente dopo l'ultima nota del casa69tour. Dentro c'è tutta la vostra energia! non poteva non esplodere in una nuova canzone".