Mannoia balla e si scatena sulle note del Sud

foto Olycom Correlati ROSSA SCATENATA 08:33 - Fiorella Mannoia racchiude in 2 cd e un dvd l'esperienza live che l'ha portata in giro nei palezzetti d'Italia nei mesi scorsi collezionando sold out ovunque. Il volume "Sud Il Tour" è ricco di sorprese e mostra un aspetto inedito della cantate tra inverviste e backstage in cui balla scatenata con ballerini, percussionisti e coristi del Projecto Axé (Onlus che si occupa del recupero dei ragazzi di strada in Brasile) prima di un concerto.

Nel dvd ci sono diverse sezioni che mostrano la cantante a nudo mentre racconta la nascite dell'album "Sud" fino alla costruzione e la creazione del tour che ha collezionato successi ovunque. In un momento di pausa si vede anche Fiorella che balla scatenata con i suoi ballerini, prima di andare in scena al MediolanumForum di Assago (MI).



Il concerto si snoda lungo i successi dell'artista in versione totalmente riarrangiate in linea con le nuove sonorità dell'ultimo album e il nuovo percorso artistico della Mannoia. Così brani come "Sally", "Quello che le donne non dicono" e "I dubbi dell'amore" si rinnovano e sembrano echi di un lontano mondo mediterraneo. Grande spazio anche all'amico e al rapper Frankie Hi-Nrg che ha scritto ed interpretato insieme a Fiorella il brano “Non è un film” e che è presente in alcuni momenti dello show con "Quelli che benpensano", "Buontempo" fino a uno speciale "Tanti Auguri" dedicato alla cantante.



Fiorella ha voluto fortemente i ragazzi del Projecto Axé, "un'associazione importante, spiega nata per togliere i ragazzi dalla strada con la bellezza e l'arte che è la chiave che apre tutte le porte". Tutti intonano "Quando Eu Venho De Luanda". Tra i brani che chiudono il concerto "Cara", omaggio sentito a Lucio Dalla. Un concerto senza filtro ma sincero e diretto godibile all'ascolto ma anche alla vista con il dvd che regala anche immagini nitide ed emozionanti in alcuni punti.



Fiorella Mannoia torna ad esibirsi dal vivo con la sua band dal 10 novembre dal teatro Carlo Felice di Genova parte questa nuova parte di Tour e prosegue passando per Livorno (11), Torino (13), Lucca (16), Brescia (19), Civitanova Marche (MC) (29), Senigallia (AN) (30) e dicembre a Catania (3), Napoli (5), Belluno (13), Bologna (15), Milano (17), Saint Vincent (AO) (19) e ancora in tante altre città.

Andrea Conti