Affleck: "Dirigersi è come fare sesso da soli"

Ospite al Jimmy Fallon Show per presentare il suo nuovo film, il thriller politico "Argo" - che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 12 ottobre - Ben Affleck ha descritto il suo doppio ruolo di attore e regista con una metafora ardita. "Non l'ho mai detto prima - ha confessato con un velo di imbarazzo - Ma dirigersi da soli è un po' come masturbarsi. Sai bene quello che vuoi e dove andare. E' tutto molto più intuitivo".

Affleck ha anche ricordato la sua prima volta a New York, a diciassette anni, in compagnia dell'amico Matt Damon. I due erano nella Grande Mela per alcuni provini, ma si presero una sbronza colossale e non si presentarono ai casting.



"A Boston ci sono leggi molto severe riguardo alla vendita di liquori - ammette - A New York, invece, ogni alimentari coreano lo vende tranquillamente anche ai ragazzini di 11 anni. Io e Matt non facemmo nessun provino, ma tre giorni interi di black-out".



In "Argo" Affleck - che veste il doppio ruolo di attore e regista - porta sul grande schermo la vera storia di un gruppo di diplomatici statunitensi, in fuga dall'Iran durante la rivoluzione del '79.