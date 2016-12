Olivia Wilde: "Con Ruspoli mi annoiavo"

foto Getty Correlati STRIPPER SUL SET 12:29 - Olivia Wilde è rimasta delusa dal mito del maschio latino. Durante un evento organizzato da Glamour a New York, infatti, l'attrice ha portato sul palco i suoi personali "monologhi della vagina", che non hanno risparmiato l'ex marito, il conte italiano Teo Ruspoli, accusato di essere moscio a letto. "Alla cena di Natale a tuoi famigliarii puoi tenere nascosto tutto - ha ironizzato - ma non puoi mentire sulla tua vagina". è rimasta delusa dal mito del maschio latino. Durante un evento organizzato da Glamour a New York, infatti, l'attrice ha portato sul palco i suoi personali "", che, accusato di essere moscio a letto. "Alla cena di Natale a tuoi famigliarii puoi tenere nascosto tutto - ha ironizzato - ma non puoi mentire sulla tua vagina".

"Qualche volta la tua vagina muore - ha spiegato la Wilde - Quando capita è tempo di andare. Non c'è nessuna ragione per sacrificare la tua femminilità per una sorta di strano senso di responsabilità verso qualcuno che potrebbe non essere quello giusto. Le donne devono pensare con la f**a".



Tra il pubblico anche l'attuale compagno dell'attrice Jason Sudeikis che, visibilmente a disagio, ha dovuto suo malgrado condividere con i presenti la vita sessuale della fidanzata.



Olivia ha infatti continuato il monologo svelando anche le sue fantasie omosessuali. "Dopo il divorzio mi sentivo sola - ha confessato - Ho preso in considerazione l'idea di avere una sorta di relazione lesbica: solo baci gentili e sesso orale".



Non sono mancati poi i riferimenti alla sua situazione attuale con Jason: "Mi fa sentire felice, sicura di me, selvaggia. Facciamo sesso come due maratoneti del Kenya".