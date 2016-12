Sara, una 18enne con il look da modella

foto Ufficio stampa Correlati LE FOTO DELLA FINALE 16:08 - Sara Santoro, 18 anni, alta un metro e 79 cm, napoletana, è la vincitrice della finale italiana di "Elite Model Look". Sarà lei a volare a Shanghai a dicembre per vivere un'esperienza unica: partecipare insieme alle altre finaliste, provenienti da tutto il mondo, alla prestigiosissima "Elite Model Look World Final". - Sara Santoro, 18 anni, alta un metro e 79 cm, napoletana, è la vincitrice della finale italiana di "Elite Model Look". Sarà lei a volare a Shanghai a dicembre per vivere un'esperienza unica: partecipare insieme alle altre finaliste, provenienti da tutto il mondo, alla prestigiosissima "Elite Model Look World Final".

Elite Model Look è il più grande concorso internazionale per modelle che offre alle giovani tra i 14 e i 22 anni un'opportunità unica e concreta di costruire una carriera di successo, seguendo le orme delle più grandi top model di tutto il mondo come Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Constance Jablonski, Caterina Ravaglia e Ming Xi, scoperte e portate al successo grazie all’instancabile azione di scouting di Elite.



Lunedì 8 ottobre, alla Segheria di via Meda 24 a Milano, si è svolta la finale italiana di Elite Model Look. A trionfare è stata la 18enne napoletana che a Shangai si giocherà la finalissima con altre 15 ragazze che firmeranno un contratto con Elite.



Il Final Show, la cui regia è stata affidata a Indiana Production, ha visto le 12 finaliste aspiranti top model protagoniste indiscusse della serata. Nel format innovativo concepito da Indiana, lontano dal programma di ogni contest usuale, le modelle sono state le uniche interpreti di una ininterrotta cat walk al centro della scena.



"Persisti e conquista" è il suo motto. Sara Santoro, studentessa di Lingue, ha commentato così la vittoria: "Sono onorata e felice di aver vinto Elite Model Look Italia 2012. La moda è un sogno e per me in questa serata il sogno è diventato realtà. Non vedo l'ora di volare a Shanghai e incrocio le dita per il futuro".



"Sara ha un perfetto look da modella" – ha dichiarato Michaela Goddard Quesada, Presidente di Elite Model Look International, giunta da Parigi per unirsi agli altri membri della giuria – "classico ma con quel tocco in più che racconta al meglio la bellezza attuale. Penso che Sara abbia grandi possibilità: è pronta e sicura di sé e merita di poterlo dimostrare anche alla World Final di Shanghai". Sulle altre 11 finaliste e su tutte le ragazze italiane la Goddard Quesada ha affermato: "Le ragazze italiane vivono con estrema sicurezza la loro fisicità. Una caratteristica vincente che non si trova con facilità nelle ragazze di altre nazionalità e che, a mio avviso, deriva dal forte affetto dimostrato dai loro genitori che contribuisce a rafforzare il loro carattere".