Anastacia canta le band maschili che ama di più

foto Ufficio stampa Correlati VOCE SOUL E GRINTA 16:03 - L'interprete di successi come "I'm outta love" e "Paid my dues" torna con un album di cover "It's A Man's World". Anastacia archivia la non esaltante esperienza del disco "Heavy Rotation" del 2008 con la Universal per tornare alla SonyBmg con due nuovi progetti. Il cd di cover, che esce il 9 novembre, è un omaggio a band maschili internazionali dagli Oasis agli U2. Poi nel 2013 arriverà un cd di inediti. - L'interprete di successi come "I'm outta love" e "Paid my dues" torna con un album di cover "".archivia la non esaltante esperienza del disco "" del 2008 con la Universal per tornare alla SonyBmg con due nuovi progetti. Il cd di cover, che esce il 9 novembre, è un omaggio a band maschili internazionali dagli Oasis agli U2. Poi nel 2013 arriverà un cd di inediti.

"It's A Man's World" è un progetto curato dal produttore e sceneggiatore Glen Ballard. La tracklist comprende: "Ramble On" (Led Zeppelin), "Best of You" (Foo Fighters), "Sweet Child O’Mine" (Guns N’ Roses), "You Can’t Always get What You Want" (Rolling Stones), "One" (U2), "Back In Black" (AC/DC), "Dream On" (Aerosmith), "Use Somebody" (Kings Of Leon), "You Give Love A Bad Name" (Bon Jovi) e "Wonderwall" (Oasis).



Il manager di Anastacia Craig Logan ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con la Bmg Per artisti come Anastacia, che sanno benissimo chi sono e dove stanno andando, il modello Bmg è davvero interessante, perché ti dà più controllo e trasparenza reale".