Lily Allen: "Difendo a tutti i costi l'aborto"

In Inghilterra si sta discutendo se diminuire le settimane entro cui poter abortire, attualmente il tetto è di 24 settimane. Gli anti abortisti sono sul piede di guerra ma a difendere la causa pro aborto c'è Lily Allen madre della piccola Ethel. "Mi hanno insultata in questi giorni - spiega - e questo atteggiamento mi fa pensare ancora di più che è una decisione che spetta solo alla donna".

Lily non le manda certo a dire e anche nei giorni scorsi sul suo Twitter ha rilasciato una serie di commenti sulla sua esperienza come mamma di una bambina di 11 mesi. "E' bellissimo essere mamma ma è un impegno molto grande - scrive la cantante -. Difficile far conciliare il lavoro con i doveri di madre. Per fortuna ci sono dei papà straordinari che aiutano e si prendono le loro responsabilità in casa, questi uomini andrebbero applauditi. Ma molto spesso succede che gli uomini si sentano frustrati e ad un certo punto lascino la famiglia. Poi può anche accadere che la mamma ad un certo punto si senta sola e arrabbiata e anche se ama il suo bimbo più di ogni altra cosa si chiede come sarebbe stata la sua vita senza".



Queste riflessioni sono state prese di mira dagli antiabortisti che hanno riempito di insulti la timeline di Twiter dell'artista che ha subito fatto precisazioni in merito ad ogni frase.