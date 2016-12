Danny Devito divorzia a 68 anni

11:12 - Danny DeVito e Rhea Perlman hanno annunciato a sorpresa la loro separazione, dopo ben 30 anni di matrimonio. A confermarlo un portavoce della coppia al sito TMZ. Un legame consolidato, da cui sono nati tre figli: Lucy (29 anni), Grace (27) e Jacob (25). Danny e Rhea si incontrarono per la prima volta nel 1970 in un teatro di Broadway. Lui recitava nello spettacolo "The Shrinking Bride", mentre lei era fra il pubblico.

Entrambi attori di successo, De Vito e la Perlman consolidarono il loro legame anche attraverso alcune collaborazioni professionali. Nel 1978 recitarono insieme sul set della sit-com "Taxi", in cui Danny interpretava il tassista italo-americano Louie DePalma, mentre Rhea la sua fidanzata Zelda. Nel 1996 tornarono a lavoare insieme per il film "Matilda 6 mitica", in cui vestivano i panni dei terribili coniugi Wormwood.



Insieme hanno fondato anche la Jersey Films, una casa di produzione dalla quale sono usciti film come "Pulp Fiction", "La mia vita a Garden State" e "Gattaca - La porta dell'universo".