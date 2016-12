McConaughey & C., immolati per una parte

foto Tgcom24 Correlati GRASSI, MAGRI, VECCHI... TRASFORMAZIONI SHOCK 10:40 - Uno dei più celebri è stato Robert De Niro, ingrassato di 30 chili per entrare nella parte di "Toro scatenato". Ma sono tanti gli attori che si immolano, anima e soprattutto corpo, per un ruolo cinematografico. L'ultimo è Matthew McConaughey, che si è sottoposto a una dieta di soli liquidi per perdere 14 chili e interpretare un malato di Aids. Ma come lui anche Christian Bale, Vincent D'Onofrio, Renee Zellweger... - Uno dei più celebri è stato, ingrassato di 30 chili per entrare nella parte di "". Ma sono tanti gli attori che si immolano, anima e soprattutto corpo, per un ruolo cinematografico. L'ultimo è, che si è sottoposto a una dieta di soli liquidi per perdere 14 chili e interpretare un malato di Aids. Ma come lui anche...

c'è chi si affida al trucco e effetti speciali, chi invece preferisce mettere tutto se stesso a disposizione del personaggio. Questione di scelte e di metodi di recitazione, ma alcune volte i risultati sono davvero estremi.



Chi incontrasse McConaughey in strada oggi penserebbe sia malato e stenterebbe a riconoscere in lui il fisicato attore che si dedicava ogni mattina all'attività fisica sulla spiaggia di Malibu. Più o meno quello che era accaduto a Christian Bale per "L'uomo senza sonno", che perse 25 chili arrivando a pesarne solo 54. Altro che il bel Bruce Wayne del Batman di Nolan.



Ma anche le donne sono disposte a sacrifici. Natalie Portman per diventare la ballerina pelle e ossa di "Black Swan" si è rivolta a un nutrizionista perdendo quasi 10 chili mentre Renee Zellweger non si è fatta problemi a perdere la linea asciutta da modella per guadagnare a forza di cibo i quasi 15 chili necessari per incarnare (è il caso di dirlo) il personaggio di Bridget Jones.



E che per qualche attrice la bellezza venga in secondo piano rispetto al talento lo ha dimostrato anche Charlize Theron, che per "Monster" ha fatto una vera cura "abbruttente", tra capelli sfatti, chili guadagnati e denti ritoccati.



E anche tra gli attori di casa nostra un film val bene qualche sacrificio. Per il nuovo lavoro di Giovanni Veronesi, Elio Germano si calerà nella parte di un sessantenne: in quel caso sarà fondamentale il trucco, ma qualche chilo perso è comunque utile.