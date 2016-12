Una scia tuta rock per La Fame di Camilla

foto Ufficio stampa Correlati UNA SCIA COLORATA 10:24 - La band rock La Fame di Camilla lancia il nuovo video e singolo "Solo Una Scia" in anteprima a Tgcom24. I ragazzi terranno un concerto esclusivo il 10 ottobre nello storico Dingwalls Club di Camden a Londra, all’interno della rassegna Puglia Sounds In London. - La band rocklancia il nuovo video e singolo" in anteprima a Tgcom24. I ragazzi terranno un concerto esclusivo il 10 ottobre nello storico Dingwalls Club di Camden a Londra, all’interno della rassegna Puglia Sounds In London.

La band Fame di Camilla nasce a Bari nel 2007 mettendo insieme lunghi studi di musica, esperienze professionali molteplici e ascolti eclettici. Le loro prime canzoni, in italiano e in albanese, lingua madre del cantante Ermal Meta, entusiasmano il pubblico. Comincia subito una fitta attività live, nei locali e in occasione di festival e concorsi nazionali.



I ragazzi vengono inoltre premiati al MEI 2009 come Rivelazione Indie Pop dell'anno. A Sanremo 2010 hanno presentato il brano: "Buio e Luce".