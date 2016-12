Bosé: "Canto ma nel cuore ho due gemelli"

foto Ufficio stampa Correlati E' SEMPRE SUPERMAN 12:59 - Dopo aver messo a segno 250mila copie, solo in Italia, con "Papito" nel 2007, Miguel Bosé torna con altri duetti illustri in "PapiTwo". "Ho stretto i tempi di registrazione perché a casa ho i miei due gemelli che mi aspettano, ormai sono un papà", rivela a Tgcom24 Miguel. Amanda Lear ha dichiarato recentemente: "Lui ha perso la verginità con me", la replica del diretto interessato? "No comment". - Dopo aver messo a segno 250mila copie, solo in Italia, con "" nel 2007,torna con altri duetti illustri in "". "Ho stretto i tempi di registrazione perché a casa ho i miei due gemelli che mi aspettano, ormai sono un papà",Miguel.ha dichiarato recentemente: "Lui ha perso la verginità con me", la replica del diretto interessato? "No comment".

Come sei riuscito a conciliare gli impegni di papà con le registrazioni di "PapiTwo"?

La proposta di fare questo disco è arrivato durante il mio anno sabbatico di paternità. Ci ho pensato su e ho voluto fortemente lavorare a questo progetto. Ma se nel primo volume ho girato il mondo per duettare coi miei amici, stavolta abbiamo ridotto i tempi di produzione da 11 a 7 mesi e lavorato 'a distanza'. Ho due fantastici gemelli Diego e Tadeo che mi aspettano a casa!



Duetti con Jovanotti e Ferro, c'è un italiano con cui vorresti cantare?

Per un ipotetico terzo volume di 'Papito' vorrei avere con me Franco Battiato. E' da diversi anni che stiamo cercando di incrociare impegni e mondi musicali. Ci stiamo lavorando, ci riusciremo.



Perché hai coinvolto anche Penelope Cruz nel progetto?

Siamo amici da tempo e doveva essere già presente in 'Papito' ma a causa di impegni lavorativi non ha potuto. Poi si è presentata l'occasione con un brano scritto dal fratello Eduardo. La canzone è bella, lei è bella ma il fratello è più bello di lei (ride, ndr).



Vivi a Madrid e la Spagna attraversa un momento economico difficile, come vivi questo momento storico nel tuo Paese?

La situazione è peggiore di quella italiana. Il premier spagnolo Rajoy veste come un prete, cammina come un prete e mangia come un prete. Abbiamo fatto un salto indietro di 30 anni. La gente deve scendere in piazza e ricordare ai Signori della finanza che a loro il potere è stato dato e così ce lo riprendiamo.



Cosa puoi anticiparci del tour?

Sarà una mega struttura che si lancia verso l'alto con un palco di 16 metri per 460 metri di altezza. Grandi megaschermi e effetti in profondità. Colori sul bianco e nero e stile minimalista. Stiamo facendo le cose in grande. Prima di iniziare a novembre andrò in Messico per far parte a 'The Voice' con Paulina Rubio.



Amanda Lear qualche settimana fa durante una trasmissione italiana ha dichiarato che hai perso la verginità con lei. E' vero?

No comment.

Andrea Conti