Vasco riappare su Facebook

foto Olycom Correlati IL MATRIMONIO

RELAX IN PUGLIA 11:54 - "E' una fortuna che sono... oooh! oooh! ancora 'vivo'!". Vasco Rossi torna su Facebook e lo fa alla sua maniera, postando il video del concerto ad Hammersmith Apollo e in particolare di "Un gran bel film". Per la prima volta, - "E' una fortuna che sono... oooh! oooh! ancora 'vivo'!".torna sue lo fa alla sua maniera, postando il video del concerto ad Hammersmith Apollo e in particolare di "Un gran bel film". Per la prima volta, dopo il ricovero e dopo essere uscito il 3 ottobre da Villalba di Bologna per tornare a casa contro il parere dei medici, il rocker comunicva con i fan. E nel giro di un'ora sono arrivati più di 600 messaggi.

Il ricovero a Villalba era stato deciso per il riacutizzarsi di un'infezione alle vie respiratorie mentre si trovava in Puglia. I medici non erano d'accordo, ma Blasco aveva preferito firmare e tornarsene a casa, dove, comunque, ha proseguito le terapie che gli hanno consigliato.



Il giorno delle dimissioni, avvenute nel primo pomeriggio, si si era anche diffusa, per l'ennesima volta, la voce, infondata, della sua morte. Una voce sulla quale Vasco aveva perfino trovato la forza di scherzare: "Leggere o sentirti dire che sei morto e' la migliore prova della propria esistenza in vita".