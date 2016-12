"Shrek - The Musical" sbarca a Milano

foto Ufficio stampa Correlati UN ORCO SPECIALE

- Dopo New York, Londra e Parigi," arriva al Teatro Nuovo di Milano dal 9 ottobre all'11 novembre per poi partire in tour. Tutto nasce nel regno di Duloc, dove vive un orco verdastro, sboccato e un po' burbero di nome Shrek, interpretato da Nicolas Tenerani mentre Fiona è Alice Mistroni, Emiliano Geppetti interpreta Ciuchino ed infine Piero Di Blasio è Lord Farquaad. Musica dal vivo con una band di dieci elementi.