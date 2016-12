Hulk Hogan, sex tape bollente per il wrestler

11:01 - Hulk Hogan, l'inconfondibile baffo biondo del wrestling americano, è al centro della bufera, dopo la diffusione di un sex tape che lo ritrae in atteggiamenti intimi con una ragazza molto più giovane di lui. Secondo alcune indiscrezioni la donna sarebbe Heather Clem, ex moglie del lottatore Bubba the Love Sponge. Il video - di cui si vociferava da tempo - è stato pubblicato dal sito di gossip "Gawker" e in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Nel filmato si vede il lottatore (59 anni) a letto con una ragazza completamente nuda. "Non posso credere di essere qui, dovrei essere a casa adesso" ammette Hogan prima di iniziare le sue acrobazie erotiche, con i pantaloni calati, preso da un tardivo rimorso.



L'identità della ragazza non è chiara, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di Heather Clem, l'ex moglie di Bubba the Love Sponge, il miglior amico di Hulk. La tesi è supportata anche da alcune parole che si scambiano i due nel filmato.



Al termine del rapporto, prima di congedarsi, Hogan non dimentica però il bon ton e rivolge alcuni complimenti alla sua giovane partner: "E' stato pazzesco. Mi sento come se fossi appena sceso dalle montagne russe, sono senza fiato". Decisamente più sbrigativa la ragazza che lo esorta: "Rivestiti e vattene. E quando esci lascia la porta aperta". La galanteria, anche a letto, è proprio una cosa di altri tempi, vero Hulk?