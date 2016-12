Fabi: "La serenità è reale solo se condivisa"

foto Ufficio stampa Correlati CANTAUTORE RAFFINATO 16:13 - Esce il 9 ottobre il nuovo disco di Niccolò Fabi "Ecco". Un album solare, ricco di suoni e della magia del Sud. "Abbiamo inciso nello studio di Roy Paci in Puglia - rivela il cantautore a Tgcom24-. Questo è un album suonato con i miei amici. Sono convinto che la serenità è reale solo se condivisa". Possibilista su Sanremo ("se scrivo qualcosa di bello magari...") e felice ma riservato per l'arrivo del piccolo Kim avuto dalla compagna Shirin. - Esce il 9 ottobre il nuovo disco di. Un album solare, ricco di suoni e della magia del Sud. "Abbiamo inciso nello studio di Roy Paci in Puglia - rivela il cantautore. Questo è un album suonato con i miei amici. Sono convinto che la serenità è reale solo se condivisa". Possibilista su Sanremo ("se scrivo qualcosa di bello magari...") e felice ma riservato per l'arrivo del piccolo Kim avuto dalla compagna Shirin.

Insomma c'è un nuovo arrivo nella famiglia di Fabi dopo la tragica scomparsa della figlioletta di due anni Olivia per una meningite fulminante. E' stata dedicata a lei la Fondazione Parole di Lulù che ogni anno organizza raduni di musica e sport.



Come procedono le attività della Fondazione?

Molto bene. Questo agosto a Casale sul fiume Treja (Roma) abbiamo organizzato la terza edizione con una giornata intera dedicata ai bambini e chiusa col triangolare di calcio fra Nazionale Cantanti, Medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'obbiettivo era l'acquisto della prima unità mobile di circolazione extracorporea pediatrica in Italia. Vogliamo continuare su questa strada.



Tornando al disco, dopo il tour "Solo" il silenzio e un album collettivo. E' stata un'evoluzione?

Le due cose sono collegate. Ho voluto fare un tour in totale solitudine per ricreare anche un piccolo spettacolo e mettermi alla prova. Ho studiato molto per questa nuova esperienza. Poi ho capito che era arrivato il momento di divertirsi e non più studiare.



Cosa è successo?

Ho ripreso con alcuni miei cari amici, che hanno contribuito poi alla nascita di 'Ecco', un percorso umano e musicale. Siamo andati nel Salento da Roy Paci nel suo studio, un luogo eccezionale fatto di calore umano che inevitabilmente ha influenzato molti dei brani.



Uno dei brani più incisivi è "Indipendente" in bilico tra politica e vita privata. Com'è nata questa canzone?

Mi sono ritrovato con degli amici a parlare di società parlando anche della Padania. L'indipendenza a tutti i costi crea crisi di identità inevitabile creando un corto circuito tra società e regole. La questione è aperta, bisogna accendere la luce sulle problematiche di oggi perché la serenità è reale solo se condivisa.



Hai già pronto il tour?

Faremo un tour promozionale alla Fnac anche per solidarietà nei confronti dei dipendenti che a quanto pare perderanno il posto di lavoro perché forse l'intenzione dei francesi è chiudere le filiali italiane. La seconda parte del tour parte a gennaio e alcune date sono già state fissate.



Andrai a Sanremo?

In teoria non ci sono i tempi. Nel 2009 la mia canzone non è stata presa, poi sono andato in ritiro spirituale. Questo ultimo album rappresenta la discontinuità con quello che ho fatto in precedenza e sarebbe interessante presentarlo al Festival ma solo se mi venissero delle belle idee nuove. Altrimenti no.

