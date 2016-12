Roma Fiction Fest, premiato Elio Germano

- Sul tappeto rosa dell'Auditorium Parco della Musica, i protagonisti della fiction italiana. Nella serata conclusiva delsono stati assegnati i riconoscimenti della giuria, presieduta da. I premi per i migliori attori sono andati aper il tv movie "Il delitto di via Poma", aper la miniserie "Faccia d'Angelo" e aper la serie "Il giovane Montalbano".

Migliori attrici: Stefania Rocca per il tv movie "Mai per amore - La fuga di Teresa", Valeria Solarino per la miniserie "Anita Garibaldi" e Vanessa Incontrada per la serie "I cerchi nell'acqua". Migliore sceneggiatura di un tv movie, lunga serie o miniserie: Luca Rossi ed Enzo Monteleone per "Walter Chiari-Fino all'ultima risata". Questa fiction si è aggiudicata anche il premio per la regia di Enzo Monteleone, e il premio L.A.R.A. per il miglior attore 2012: Alessio Boni, per la sua interpretazione di Walter Chiari.

Premio L.A.R.A come miglior attrice 2012 a Giulia Bevilacqua per i suoi ruoli in "Nero Wolfe", "Il delitto di Via Poma" e "Dov'è mia figlia?". Miglior tv movie: "Paolo Borsellino - I 57 giorni". Miglior miniserie: "Il sogno del maratoneta". Miglior serie: "Una grande famiglia". Menzioni speciali a "Mai per amore", alla miniserie "La vita che corre" ed a "Il tredicesimo apostolo".