C'è "Un angelo disteso al sole" per Eros

foto Ufficio stampa Correlati INNAMORATO DELLA SUA MARICA

18:28

- Si intitola "" il nuovo singolo di, nelle radio dal 12 ottobre. Così il cantautore rompe un silenzio di tre anni per lanciare anche l'album "", la cui uscita è prevista per il 13 novembre su etichetta Universal. Pubblicato all’estero anche in lingua spagnola con il titolo di "", il brano è firmato da Eros Ramazzotti in collaborazione con Saverio Grandi e Luca Chiaravalli.