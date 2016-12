Daryl Hannah arrestata per una lotta green

foto Ap/Lapresse Correlati DAVANTI ALLA CASA BIANCA

XENA, PALADINA DELLA NATURA 13:04 - Daryl Hannah è finita ancora una volta in manette per le sue battaglie ambientaliste. E' successo in Texas, dove l'attrice ha preso parte a una protesta contro l'oleodotto Keystone XL, un progetto della TransCanada Corp per portare petrolio dal Canada al Golfo del Messico. La Hannah, 51 anni, è stata fermata nei pressi di Dallas mentre cercava di bloccare i lavori di costruzione, mettendosi davanti ad una scavatrice.

Non è la prima volta che l'attrice di "Splash", "Blade Runner" e "Kill Bill" viene fermata per le sue proteste ambientaliste. Era già successo nel 2009, quando manifestava contro la realizzazione di alcune miniere e nel 2011, mentre era davanti alla Casa Bianca per dire la sua contro la costruzione dell'oleodotto della Transcanada.