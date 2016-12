foto Dal suo blog ufficiale Correlati Guarda il video di Smamma, la prima hit del gruppo 18:49 - Una canzone, ma anche un manifesto per dire no ai figli che restano in casa a carico di mamma e papà. E' l'idea delle - Una canzone, ma anche un manifesto per dire no ai figli che restano in casa a carico di mamma e papà. E' l'idea delle Smammas , una band composta da quattro mamme che hanno messo in musica tutte le raccomandazioni dei genitori italiani ai propri pargoli che fanno fatica a lasciare il nido familiare.

Arrivano le SmammaS, la nuova band tutta al femminile composta da quattro mamme, Ana Flora, Gisella, Carla e Benedetta. Dietro la loro idea di fare un gruppo di over 40, il comune amore per la musica, ma soprattutto la voglia di combattere per l’Indipendenza dei propri figli.

Per l'autonomia dei figli Il loro primo singolo nasce proprio contro il problema squisitamente Made in Italy dei giovani che, seppur meritevoli, rimangono in casa fino a trent’anni. Secondo l’indagine "Vivere Insieme, vivere meglio", elaborata da Censis e Coldiretti e presentata lo scorso 19 settembre, un trentenne su tre vive ancora con i genitori. Colpa della crisi economica che sta colpendo in maniera drammatica il mercato del lavoro giovanile, ma non solo.

Rap e ironia Quello dell’Indipendenza è dunque un problema comune a una mamma italiana su tre. Il testo della loro prima canzone intitolata Smamma (scaricabile da iTunes e disponibile anche su YouTube), riprende con ironia le raccomandazioni tipiche dei genitori e le mette in forma di rap: "Questa casa non è un albergo, io non sono la tua cameriera" oppure "Metti la maglia, punta la sveglia, hai chiamato per quel lavoro?"

Lo Smammifesto Le SmammaS si prendono in giro, parlano il linguaggio dei loro figli, vogliono incoraggiarli a tirare fuori questo problema e a trovare insieme la soluzione. E per farlo hanno bisogno dell’aiuto di tutti i giovani italiani e, ovviamente, della musica, in particolare, l’R&B. Hanno dunque scelto questo linguaggio per lanciare il loro messaggio, la loro filosofia, che si può riassumere in quello che loro chiamano lo Smammanifesto:

"A tutti i figli. E a tutte le mamme. Crediamo in un Paese dove i giovani diventino indipendenti prima di essere vecchi. Crediamo nei sogni dei ragazzi e nella loro realizzazione. Crediamo nei fatti concreti e non nelle raccomandazioni. Crediamo in Internet e nella sua capacità di diffondere messaggi giusti. Crediamo nella musica e nella sua capacità di parlare a tutti. Crediamo che in una Società di grandi numeri, quattro sia il numero perfetto da cui partire. Crediamo nel future scritto oggi, non ieri. Crediamo nella consapevolezza e nella condivisione. Crediamo in questa battaglia e nel vostro appoggio. Che siate figli o mamme, l’indipendenza è più vicina di quanto pensiate. State con noi".