Pooh: "Siamo pazzi e cantiamo con l'orchestra"

Nonostante la crisi della discografia e mondiale i Pooh non badano a spese. Confezione elegante, ricco booklet e supportati da Artist First nella distribuzione, la band lancia il 9 ottobre "Opera Seconda". "Siamo pazzi - dicono a Tgcom24 - ma raccontare in undici brani storie di uomini e donne accompagnate da un'orchestra era un sogno dei nostri fani e il nostro". No a Sanremo e tour al via il 26 ottobre da Grosseto fino al 18 dicembre a Udine.

Per "Opera Seconda in Tour" i Pooh per la prima volta accompagnati da un’orchestra sinfonica, la Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Con Roby, Dodi e Red, sul palco ci saranno anche Danilo Ballo (tastiere) e Phil Mer (batteria). Nel disco ci sono in tutto undici brani della carriera del gruppo, riarrangiati per l'occasione da Danilo Ballo. Due i duetti con Mario Biondi in "Ci penserò domani" e con Claudio Baglioni in "Maria marea".



Una grande orchestra, una sfida difficile. Perché lanciarvi in questo progetto?

Dopo 40 anni di carriera avevamo già da un bel po' voglia di suonare in una grande orchestra, lo volevamo noi ma ce lo chiedevano anche i fan. Non è un Best Of ma un progetto speciale che raccoglie undici brani del nostro repertorio, non famosi come 'Uomini Soli' o 'Pensiero', ma che raccontano la storia di persone comuni con le loro speranze, sogni e illusioni. Crediamo che in un momento come questo di crisi e di difficoltà sia giusto concentrarsi su storie vere che raccontano l'Italia di ieri e di oggi.



Una sfida anche alla crisi?

Siamo pazzi e ne siamo coscienti. In un momento discografico come questo fare un album così ricco ed elegante ha comportato un investimento non da poco (sono comunque oltre 50mila le copie preordinate come ha annunciato l'ad di Artist First Claudio Ferrante, ndr). Inoltre porteremo in giro un tour con un'orchestra di trenta elementi che diventano cinquanta nelle tappe di Milano (12 e il 13 novembre al Teatro degli Arcimboldi) e Roma (16 e 17 novembre all’Auditorium Conciliazione).



Se dovesse chiamarvi Fabio Fazio per partecipare a Sanremo, andreste?

No.



A margine dell'incontro con i Pooh c'è spazio per domandare a Roby Facchinetti se farà parte dei giudici di "The Voice", lo show musicale che parte in Rai agli inizi del 2013. Si era fatto il suo nome poi ritrattato. "Direi che in questo momento è meglio non parlarne", come a dire che le trattative sono ancora in corso.

