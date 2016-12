Pezzali coi Club Dogo tra macchina e amicizia

foto Ufficio stampa Correlati SI CANTA IN MACCHINA 10:04 - Metti insieme i Club Dogo, Max Pezzali e una delle canzoni più amate degli 883. Ecco la miscela esplosiva del video in anteprima a Tgcom24 "Con Un Deca", girato da Flavio Caruso. "Abbiamo ricreato l'atmosfera on the road della versione originale del '92 - spiega Max -. Un misto di sogni, speranze e illusioni che sembrano uguali anche a vent'anni di distanza". - Metti insieme i Club Dogo, Max Pezzali e una delle canzoni più amate degli 883. Ecco la miscela esplosiva del video in anteprima a Tgcom24 "Con Un Deca", girato da Flavio Caruso. "Abbiamo ricreato l'atmosfera on the road della versione originale del '92 - spiega Max -. Un misto di sogni, speranze e illusioni che sembrano uguali anche a vent'anni di distanza".

Come nasce l'idea di girare il video in un "microcosmo ambulante" come la macchina?

Già nella versione originale del 1992 la canzone "Con Un Deca" raccontava di un giro notturno in auto in una città di provincia percepita come claustrofobica e priva di prospettive... Non abbiamo fatto altro che attualizzare il discorso, perché in fondo i sogni, le frustrazioni e le emozioni dei giovani di oggi non sono poi tanto diversi da quelli di chi aveva vent'anni allora.



Cosa ti ha colpito dei Club Dogo?

Di loro mi ha esaltato il misto di energia selvaggia dei testi e di potenza delle basi. Conoscendoli personalmente ho capito che sono anche dei professionisti pazzeschi. Nel loro caso il successo non ha nulla di casuale...



Qual è il tuo bilancio dopo aver condotto la manifestazione musicale Hip Hop Tv 4Th B-Day Party?

Mi ha esaltato constatare che il movimento dell'hip-hop italiano, spesso quasi ignorato dai media generalisti, sia riuscito a riempire all'inverosimile il Forum: merito del rapporto che gli artisti sono riusciti a creare col pubblico, dando un'impressione di forte coesione che in altri generi è quasi completamente assente.



Sei stato ospite a Colorado cosa puoi raccontarci della tua esperienza su quel palco?

A Colorado c'è un collettivo di artisti fortissimi che lavorano e provano con professionalità quasi maniacale, e i risultati si vedono.



Che impressione ti ha fatto Belen?

Belen è brava come al solito, e il fatto che riesca a gestire il proprio ruolo all'interno di un programma comico dimostra che è una showgirl sempre più completa.

Andrea Conti