Pattinson e la Stewart a cena insieme

foto Ap/Lapresse Correlati FIANCO A FIANCO 12:40 - Tra Robert Pattinson e Kristen Stewart sembra essere tornato il sereno. I due sono infatti stati pizzicati insieme in un ristorante di Los Angeles e - secondo una fonte di Hollywoodlife.com - "sembravano una coppia a tutti gli effetti, sorridevano e si tenevano per mano". I due si erano lasciati quando Kristen aveva ammesso di aver tradito Robert con il regista Rupert Sanders, che l'ha diretta sul set di "Biancaneve e il cacciatore".

Non si trattava però di un romantico tête-à-tête. Kristen e Robert hanno infatti cenato in un elegante ristorante di Los Angeles in compagnia di alcuni amici. "Ridevano molto con gli amici e sono rimasti a lungo, ogni tanto Rob e Kristen uscivano a fumare - ha detto il testimone - Quello che è buffo è che sembravano molto a loro agio, come se nulla fosse accaduto. Non si comportavano in modo impacciato o imbarazzato. È stato fantastico vederli di nuovo insieme e felici".



Sembra quindi che sia tornato il sereno nella coppia di "Twilight", giusto in tempo per l'uscita dell'ultimo capitolo della saga, "Breaking Dawn - Parte 2", nei cinema di tutto il mondo dal prossimo 16 novembre. Per quella data Stewart e Pattinson potrebbero quindi sfilare sorridenti fianco a fianco, come un coppia ufficiale, per la gioia dei fan... e del botteghino.