Appuntamento d'eccezione per l'apertura stagionale del teatro Manzoni di Milano. Dal 4 al 7 ottobre va in scena "Vengo a prenderti stasera". Protagonisti sono Mauro Di Francesco e Nini Salerno, ma la curiosità è tutta per Diego Abatantuono, al debutto nel ruolo di regista teatrale. "Mi mancava e sono contento di provare questa esperienza - dice a Tgcom24 -. Questo testo è stimolante perché ridere della morte fa sempre sentire più leggeri".

Il testo è un adattamento de "La morte dei comici", un libro scritto da Lorenzo Beccati e Valerio Peretti Cucchi nel 2000. La vicenda narra l'incontro con la morte, la sua, di un attore (Mauro di Francesco) mai arrivato al successo. Nel tentativo di esorcizzarla, mette a nudo tutte le sue paure. La Morte invece (Nini Salerno), attraverso stupefacenti magie, cerca di persuaderlo a sparire subito e a farsi accompagnare nell'inferno dei "comici", dove già ha collocato illustri predecessori come Totò, John Belushi, Massimo Troisi, Walter Chiari, Stanlio e Ollio, Charlie Chaplin e Vittorio De Sica. Gli equivoci e i contrasti tra i due proseguono sino ad approdare a un clamoroso colpo di scena finale. Tutto molto surreale e all'insegna della più accesa comicità.



A coinvolgere Abatantuono è stato Mauro Di Francesco, suo compagno in tanti film, da "I fichissimi" a "Eccezionale veramente - Capitolo secondo... me", passando per cult come "Attila flagello di Dio". "E' una cosa che nasce per amicizia ma che è diventata, ovviamente, ben presto un lavoro - spiega Abatantuono - Mi ha fatto la proposta dicendo che se l'avessi fatto io avrebbero messo in piedi lo spettacolo e quindi mi sono dichiarato disponibile".



Come è stato messo in piedi il resto del cast?

Dopo che ho deciso di accettare il progetto ho pensato che se avesse accettato sarebbe stato interessante avere Nini Salerno, quindi abbiamo composto il terzetto. Una bella idea poi è stata prendere Gianandrea Gazzola a fare la scenografia, lui che non è uno scenografo ma una persona di talento e di prestigio, che è anche un nostro amico da tanto.



A parte la regia c'è comunque molto di tuo in questo spettacolo, hai curato anche l'adattamento del testo e la scelta delle musiche.

La riscrittura l'abbiamo fatta in gran parte io e Nini con l'aiuto di Giovanni Bognetti. E' stata proprio una rielaborazione perché quella iniziale era una bella idea, ben scritta per l'epoca, ma sentiva un po' il tempo e andava quindi rinfrescata. Per quanto riguarda le musiche è invece un lavoro che abbiamo fatto un po' in comune.



