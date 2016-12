Charlize Theron: "Al liceo ero single e bruttina"

foto Max Correlati SIRENA SEXY

OCCHI DI GHIACCIO 09:30 - Direttamente dal fantascientifico "Prometheus", la vulcanica Charlize Theron atterra in versione hot per la cover di "Max". L'attrice 37enne si racconta a 360 gradi, dagli anni del liceo - single perenne - con tanto di occhiali da nerd, alla sua ascesa a Hollywood. Bionda sì, ma dura e pura: "Ho mandato a quel paese un regista che mi faceva delle avances".

Con Hollywood ha messo subito le cose in chiaro: "Un regista molto famoso mi invita a casa sua di sera, per propormi un ruolo nel suo film. Arrivo e mi apre la porta in pigiama stile Hefner. Dopo poco, ho capito quello che stava succedendo, e non ho avuto alcun problema a mandarlo a quel paese, con un 'Wrong girl, amigo. Fuck off!'. Le mie prime parole a Hollywood".



Un passato da bruttina: "Al liceo portavo degli occhiali spessi che mi facevano sembrare una secchiona. Non ho mai avuto un fidanzato, ero innamorata di un ragazzo che non mi ha mai notata". Ma da quelle difficoltà dice d'aver imparato cosa fosse importante: "Per me essere bella significa avere fiducia in me stessa. Comunque sia, non passo troppo tempo davanti allo specchio. Preferisco mettermi un paio di jeans e saltare in sella alla mia Harley".



Di essere bella, invece, l'ha capito solo grazie alla moda italiana che la lanciò: "E' grazie a voi e al mondo della moda italiana che ho capito che non ero poi così da buttare, anzi". Neo mamma adottiva, sognava di esserlo fin da piccola: "Ho sempre voluto avere figli. Recentemente mia madre ha trovato una lettera che scrissi quando avevo 8 anni, dove le chiedevo di portarmi all'orfanotrofio perché volevo adottare un fratellino".