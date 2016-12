I Green Day scappano in moto

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 08:51 - I Green Day dopo "Oh, Love" lanciano in anteprima a Tgcom24 il nuovo video del singolo "Kill the dj", tratto da "¡UNO!" il primo album della trilogia "¡UNO!" - "¡DOS!" - "¡TRÉ!", pubblicato il 25 settembre. La band si è scusata nei giorni scorsi su Facebook per la iHeartRadio Festival. Il frontman poi è stato ricoverato in rehab con la famiglia al suo fianco. - Idopo "" lanciano in anteprimail nuovo video del singolo ", tratto da "" il primo album della trilogia "¡UNO!" - "¡DOS!" - "¡TRÉ!", pubblicato il 25 settembre. La band si è scusata nei giorni scorsi su Facebook per la reazione esagerata del leader Billie Joe all'. Il frontman poi è stato ricoverato in rehab con la famiglia al suo fianco.

Gli album sono il seguito di "21st Century Breakdown", album vincitore del Grammy Award 2010 come Best Rock Album. Rob Cavallo, che collabora con la band già da moltissimo tempo, è il produttore della trilogia che è in via di registrazione presso gli studi di Oakland, CA - città natale dei Green Day.



“Stiamo vivendo forse il momento più prolifico e creativo della nostra vita. Pensiamo che sia la migliore musica che abbiamo mai composto e le canzoni continuano a sgorgare da sole”, dicono i tre membri della band. “Invece di fare uno unico album, abbiamo deciso di pubblicare una trilogia composta da tre album. Ogni brano contiene il potere e l’energia tipica di ogni livello emozionale che i Green Day scaturiscono. Non possiamo farci niente….stiamo diventando fottutamente epici!”. I Green Day sono Billie Joe Armstrong (voce), Mike Dirnt (basso) e Tré Cool (batteria).