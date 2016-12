Tornano le avventure mascherate di Paperinik

- Torna con le sue simpatiche e rocambolesche avventure Paperinik, il supereroe in penne e piume più simpatico e amato del mondo Disney. Dal 5 ottobre tornerà in edicola in un mensile a fumetti rinnovato e moderno. A partire da nome: "Paperinik Appgrade".

Perché Appgrade? Perché Paperinik prenderà in giro gli "upgrade" (gli aggiornamenti in gergo tecnologico) inciampando spesso nel mondo delle "app". Ma niente paura, gli appassionati troveranno anche gli episodi cult del loro eroe preferito.

Ad aprire il nuovo mensile, come ovvio, l'episodio che gli ha dato vita e lo ha reso popolare in tutto il mondo: "Paperinik il diabolico vendicatore", nato nel 1969 dalla penna dello sceneggiatore Guido Martina e dalla matita del maestro genovese Giovan Battista Carpi, grazie all'intuizione di Elisa Penna, allora caporedattore di Topolino.

Il termine App è il filo conduttore che lega le tante rubriche del magazine: BackApp, che racconta il backstage della storia inedita, con disegni preparatori e interviste agli autori; StarApp, l’oroscopo del supereroe; BreakApp, giochi e test a tema; PkApp, una moderna pagina della posta, destinata alla relazione con i lettori e, infine, "Il mondo di PKApp", una vignetta umoristica nella quale Paperinik è alle prese con il mondo dei new media e lo commenta con ironia. E per un mensile così moderno non poteva mancare il sito di riferimento: www.paperinikmagazine.it

Chi è Paperinik?

Il personaggio di Paperinik si ispira agli eroi mascherati statunitensi privi di poteri come Batman e ai personaggi classici del romanzo d’appendice francese come Rocambole, Arsenio Lupin e Fantomas, facendo il verso a Diabolik. Ma soprattutto si ispira a una parodia in chiave comica di quest’ultimo: Dorellik, un supereroe pasticcione interpretato da Johnny Dorelli nello show televisivo del 1967 “Johnny Sera”.