McCarthy: "Avevo il poster di Gesù in camera"

15:46 - Jenny McCarthy ha lanciato la sua carriera posando nuda a 22 anni sulla copertina di "Playboy", ma durante l'adolescenza aveva il poster di Gesù appeso in cameretta e aveva anche pensato di farsi suora. Cresciuta nei sobborghi di Chicago, la playmate ammette ai microfoni di "Good Morning America" di aver ricevuto un'istruzione cattolica e di aver frequentato assiduamente la Chiesa durante l'infanzia, andando a messa due volte a settimana.

Un passato decisamente insolito per una bomba sexy del calibro di Jenny McCarthy che, alla soglia dei 40 anni, può permettersi di posare nuda sulla cover di "Playboy", il magazine erotico che la lanciò nello show business.



In occasione dell'uscita del suo nuovo libro "Bad Habits: Confessions of a Recovering Catholic" ("Brutte abitudini: Confessioni di una cattolica redenta"), l'attrice ha aperto le porte della sua vecchia cameretta a Chicago.



"Avevo un poster di Gesù appeso alla parete e anche alcune T-shirt e borse a tracolla con scritto "Amo Gesù" - racconta - Gesù era il mio Justin Bieber".



Un amore, quello per la Chiesa, che stava per tramutarsi in una vera e propria vocazione. "Un giorno io e mia madre andammo in un convento e quando ci aprimmo vidi che vivevano come una comune - confessa l'ex coniglietta - Parlai con loro su cosa volevo fare da grande e dissi che volevo essere una mamma e una suora".



"Mi dissero che non era possibile essere entrambe le cose e capii che non era il mio destino - conclude la McCarthy, che scherza - A qual punto mi tolsi gli abiti e indossai il push-up".