Cameron Diaz, la svolta fetish

foto Esquire Correlati CHE TRASFORMAZIONE!

SEMPRE BELLA 12:07 - Corpetto in pelle nero, autoreggenti e décolleté - lievitato - che sbuca da un reggiseno in seta. Cameron Diaz è una delle poche attrici di Hollywood con le idee chiare su matrimonio, famiglia, figli e soprattutto sa come sedurre. Eccola infatti su "Esquire" in versione fetish, fotografata da Terry Richardson. L'attrice che da poco spento quaranta candeline, è sempre stata restia al concetto di matrimonio, ma confessa: "Un figlio? Perché no...". - Corpetto in pelle nero, autoreggenti e décolleté - lievitato - che sbuca da un reggiseno in seta.è una delle poche attrici di Hollywood con le idee chiare su matrimonio, famiglia, figli e soprattutto sa come sedurre. Eccola infatti su "" in versione, fotografata da. L'attrice che da poco spento quaranta candeline, è sempre stata restia al concetto di matrimonio, ma confessa: "Un figlio? Perché no...".

"Il matrimonio non è contemplato nella mia vita, non lo volevo a 20 anni e neanche a 30. - ha spiegato l'attrice - Non c'è bisogno di avere dei figli per forza ma c'è ancora una possibilità per averne uno. Mi sento capace di affrontare una maternità. Per la prima volta in vita mia sono contenta di invecchiare, sono nel periodo migliore della mia vita e al massimo delle mie potenzialità. Fisicamente comunque mi sento più forte ora che ho 40 anni che a 25 anni".