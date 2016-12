Elena Russo: "Che emozione il teatro"

foto Ufficio stampa Correlati DEBUTTO A TEATRO

IL FASCINO DI ELENA RUSSO 11:11 - Volto celebre della fiction e del cinema, Elena Russo ora torna al teatro, da dove ha mosso i primi passi per "Il topo nel cortile", in scena al teatro Cometa Off di Roma dal 2 al 14 ottobre. "In realtà lo considero un debutto - dice a Tgcom24 -. Per ogni giorno sono emozioni nuove e fortissime". E nel futuro c'è il ritorno alla fiction accanto a Gabriel Garko.

Un atto unico di Daniele Falleri nel quale la Russo è protagonista accanto a Emanuele Salce e Laura Galavan. Reduce dal successo de "I cerchi nell'acqua", e in attesa di vederla in "Rodolfo Valentino", eccola in una veste pressoché inedita. "Sono passati tanti anni dalle prime esperienze teatrali - spiega -. Ho avuto alcune esperienze da giovane, a Napoli, con testi più inerenti il dialetto. Sono stati i primi passi comunque importanti ma possiamo dire che questo è il mio vero debutto".



E come è stato l'impatto?

La fiction e il cinema hanno dei tempi completamente diversi ma riprendere contatto con il teatro è stato comunque pieno di emozioni. Ogni giorno ci sono nuove scoperte. Fortunatamente abbiamo il supporto di Daniele Falleri, il regista. Con lui ho fatto cose che non mi era capitato di fare con nessun'altro, né in ambito cinematografico né televisivo.



Tipo?

Ogni giorno prima di cominciare ci fa fare delle tecniche di rilassamento. Ci aiutano molto, ci fanno entrare nel personaggio e allentano la tensione. Chapeau.



Insomma, un altro mondo rispetto a quello della ficiton.

Nel teatro non hai il tempo di rimediare a un errore o a una dimenticanza. E non puoi concentrare il massimo nei venti minuti di una scena e poi riposarti come accade su un set cinematografico. Il teatro è un impegno continuo che ti richiede di saper dosare l'energia. in questo è anche una scuola per la vita.



Tornando alla fiction, stai girando "Rodolfo Valentino"...

Sì, ho dovuto interrompere per lo spettacolo ma spero di riuscire a recuperare senza problemi.



Come è stato tornare a lavorare con Gabriel Garko?

In passato avevamo recitato per le stesse fiction ma non avevamo mai avuto la possibilità di interagire. Mentre qui abbiamo lavorato finalmente insieme e devo dire che è straordinario. Ha un carisma e una sensibilità davvero rari.







Massimo Longoni