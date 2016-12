Manupuma tra "Charleston" e femminilità

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 08:08 - Emanuela Bosone in arte Manupuma ha un bagaglio da attrice, un istinto naturale per la musica e un diploma all'Accademia di belle Arti di Brera. E' stata finalista al festival di Musicultura 2009 dove ha ricevuto il premio come "Miglior Interpretazione" e ha partecipato all'ultimo album di Pacifico "Una Voce non Basta" con "Solo se ci Credi (l'estate di chi aspetta)". La cantautrice presenta in anteprima "Charleston". - Emanuela Bosone in arte Manupuma ha un bagaglio da attrice, un istinto naturale per la musica e un diploma all'Accademia di belle Arti di Brera. E' stata finalista al festival di Musicultura 2009 dove ha ricevuto il premio come "Miglior Interpretazione" e ha partecipato all'ultimo album di Pacifico "Una Voce non Basta" con "Solo se ci Credi (l'estate di chi aspetta)". La cantautrice presenta in anteprima "Charleston".

Le canzoni di Manupuma nascono piano e voce, parlano di vita vissuta e hanno un immaginario che pesca con eguale efficacia dal degrado urbano, dalla tradizione jazz e dagli struggimenti del blues passando per Buscaglione e la poesia di Allen Ginsberg.



Nelle sue mani l’ironia diventa un’ arma contro il disagio. Ammettere la propria fragilità attraverso parole e voce è la missione di Manupuma. Una curiosità: il suo brano inedito "Ladruncoli” è stato scelto per lo spot per la per lo spot del profumo Pink Bouquet di Moschino.