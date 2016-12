Lady Gaga nella macelleria delle vanità

foto Olycom Correlati UNO SHOW SPETTACOLARE

L'ossessione della carne umana, sesso orale, un enorme pallone a forma di donna incinta da cui si autopartorisce, 11 abiti diversi, 11 bravissimi ballerini, no al playback, fiatone compreso. Lady Gaga ha stregato i fan, che a loro volta l'hanno pedinata ovunque, accorsi al MediolanumForum di Assago (MI) sold out. Show di oltre due ore intervallato però da troppi momenti parlati. Tanti ospiti vip tra cui Simona Ventura, Donatella Versace e Emma.

Tra gli altri ospiti nel ricco parterre c'erano Giorgio Armani, seduto dietro Donatella Versace alla quale è stato riservato un comodo divanetto nero a parte posizionato nel mixer, Emis Killa, Marco Mengoni, Nicola Savino (che ha affettuosamente abbracciato Simona Ventura), Gianna Nannini in gran forma e una scatenata Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.



Lady Gaga ha pensato ad ogni piccolo dettaglio per raccontare la sua favola medioevale. Sullo sfondo di un castello magico, enorme e affascinante si alternano il bene e il male (denominato Mother G.O.A.T.). La cantante appare, puntuale allo scoccare delle 21, prigioniera, sopra un enorme cavallo nero sulle note di "Highway Unicorn (Road to Love)". Il male è rappresentato da una maschera dalle sembianze aliene, il volto di Lady Gaga appare poi all'interno di un diamante sospeso che apparirà anche sul finale per cantare parte di "Paparazzi".



Tra ballerini scatenati, sesso orale, sadomaso, si arriva all'esplosione di "Born This Way" con l'artista sopra un enorme pallone che riproduce una donna incinta. Sarà proprio Lady Gaga ad 'autopartorirsi'. Non mancano momenti acustici come "Hair" e "You & I" che vede la cantante seduta al suo pianoforte proprio come quando ha iniziato la sua carriera nei piccoli club. Poi ha invitato una fan sul palco per farla sedere dietro e al termine della performance l'ha baciata in bocca. Durante "Judas" la star viene maltrattata legata con corde fino alla vendetta con mitra. Tra "Americano" e la hit "Poker Face" Lady Gaga si abbandona al feticcio della carne. Come una grande macelleria c'è l'elogio del rosso sangue e anche di un messaggio importante: "La donna oggi non sia trattata come carne". E lo dice un'artista che ha sempre tenuto in pugno le redini del suo successo, calcolando ogni passo, acconciatura e azione di marketing.



Le ultime canzoni fanno esplodere il MediolanumForum tra "Paparazzi", "Alejandro", "Poker Face" e i bis "The Edge Of Glory" e "Marry The Night". Insomma Lady Gaga rispetto a quando è sbarcata nel 2010 con "The Monster Ball Tour" ha moltiplicato i fan, il delirio attorno a lei, ha pubblicato altri dischi (a breve uscirà il nuovo "ArtPop"), tenuto alta l'attenzione dei media e soprattutto arricchito ancora di più il senso dello spettacolo live. Una fiaba tra moderno e antico, tanti messaggi politicamente corretti, show rodato alla sua sessantesima data.



Lodevole la volontà di non affidarsi al playback. Uno show costoso anche per le tasche dei fan dal momento che i biglietti (polverizzati in pochi minuti) costavano dagli 80 ai 100 euro. Ma loro, i 'little monsters', non solo i soldi per il concerto li hanno spesi volentieri ma per 24 ore si sono messi sulle tracce della loro beniamina a Milano. Chi sostava davanti all'Hotel Principe di Savoia, dove alloggiava la star, e chi è corso sotto il Palazzo Versace, invocandola come dea. E come una dea è apparasa sul balcone, durante la cena, con Donatella Versace al fianco, lanciando rose bianche e baciando in bocca l'adorato barboncino della stilista.



Forse Lady Gaga è in un punto di non ritorno perché in questi anni ha dato il massimo, esprimendo tutte le sue potenzialità. Non sarà ora il caso di prendersi una lunga pausa, pensare a un nuovo repertorio e incidere un disco intimo e acustico?

Andrea Conti