Adele: "Anche io sono una Bond Girl"

foto Ufficio stampa Correlati ECCO IL PANCINO DI ADELE

VOTA LA TUA BOND GIRL PREFERITA 10:51 - Mentre si gode i momenti legati alla maternità, Adele ha trovato il tempo di incidere il nuovo brano della colonna sonora del nuovo film della saga di James Bond. "Skyfall" che si ispira al titolo del film, che esce in Italia il 31 ottobre, sarà disponibile all'ascolto in anteprima sul sito ufficiale della cantante dalle ore 01.07. "E' stato molto divertente scrivere su commissione", ha detto Adele che si sente parte delle Bond Girl. - Mentre si gode i momenti legati alla maternità,ha trovato il tempo di incidere il nuovo brano della colonna sonora del nuovo film della saga di. "" che si ispira al titolo del film, che esce in Italia il 31 ottobre, sarà disponibile all'ascolto in anteprima sul sito ufficiale della cantante dalle ore 01.07. "E' stato molto divertente scrivere su commissione", ha detto Adele che si sente parte delle Bond Girl.

"In un primo momento ero un po' titubante riguardo all’essere coinvolta con la canzone tema di Skyfall. - ha spiegato la regina delle classifiche mondiali - Si crea subito un sacco di attenzione e di pressione quando si tratta di comporre una canzone per Bond. Ma mi sono innamorata della sceneggiatura e Paul aveva grandi idee per il brano ed alla fine è stata una passeggiata. E' una cosa che non avevo mai fatto e che mi ha emozionato. Quando abbiamo registrato gli archi, è stato uno dei momenti della mia vita in cui mi sono sentita più orgogliosa. Mi vedo già a 60 anni atteggiarmi dicendo che un tempo sono stata una Bond girl!".



Registrato agli Abbey Road Studios di Londra, "Skyfall" è stato suonato da un'orchestra di 77 componenti.