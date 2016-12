Christina Aguilera: "Sono grassa e felice"

foto Ap/Lapresse Correlati CURVE MORBIDE 08:44 - Quell'immagine della ragazza "bianca, magra e con gli occhi azzurri" a proprio non andava giù. Perché tradiva le sue origini ecuadoregne e la faceva apparire come anoressica. E invece la cantante ha sempre amato il cibo, e le ultime foto lo confermano: "La casa discografica faceva delle pressioni e mi voleva sempre a dieta. Ora sono grassa e felice". - Quell'immagine della ragazza "bianca, magra e con gli occhi azzurri" a Christina Aguilera proprio non andava giù. Perché tradiva le sue origini ecuadoregne e la faceva apparire come. E invece la cantante ha sempre amato il cibo, e le ultime foto lo confermano: "La casa discografica faceva delle pressioni e mi voleva sempre a dieta. Ora sonoe felice".

La Aguilera racconta a "Billboard" che quando nel 2002 è ingrassata di 7 chili, i suoi produttori fecero una riunione straordinaria: "Dicevano che era una vera emergenza. Che stavo ricevendo un sacco di attenzione negativa a causa del mio peso".



Le dissero che in quel modo rischiava di far perdere il lavoro a centinaia di persone. Così era di nuovo "magra come uno stuzzicadenti". Adesso la cantante non ha nessuna intenzione di stare a dieta e avverte: "Sono una cicciona e non morirò più di fame".