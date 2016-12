Presente anche la cantante americanache saprà deliziare i presenti con la sua potente voce black.

L'Igc, nato nel dicembre del 2010 dopo la presentazione alla Camera dei Deputati, è composto da centinaia di coristi di musica spiritual provenienti da ogni parte d'Italia e ha già ricevuto la medaglia di rappresentanza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. A dirigere l'ensemble canoro il maestro Alessandro Pozzetto, eletto sul podio "azzurro" nel luglio di quest'anno.



L'Italian Gospel Choir si esibirà dunque venerdì sera sarà la "Salle Yakov Kreiberg" dell’Auditorium Ranieri III. le oltre duecento voci saranno accompagnate come di consueto dall’Italian Big Orchestra, gruppo formato da dieci musicisti diplomati nei Conservatori nazionali e guidati dal maestro Max Repetti.



"Questo evento ci onora", ha detto Francesco Zarbano, presidente e ideatore dell’Igc. "Cantare a Monaco è cosa per pochi. Il pubblico è esigente, raffinato e chiede sempre il meglio. Arriveremo con tanta umiltà, ma saremo all’altezza", ha aggiunto.



Da non perdere anche l’evento collegato al concerto, giovedì 4 e venerdì 5 ottobre 2012 dalle 10 alle 22: un’esposizione dal titolo "L’Arte italiana in Montecarlo", concepita e curata dall'antiquario Stefano Iori, dell'omonima Iori Casa d’Aste, con la collaborazione della GlobArt – Art Investment degli esperti d’arte Andrea Bellusci e Carlo Misuraca che si occuperanno di alcuni artisti contemporanei: Anna Paparoni, Stefania Buccio Gonzato, Rosa Maria Marongiu, Annunziata Fiumi Loosli, Francesca Roehlecke, Pierdomenico Magri, Marco Querin, Emanuele Panzera e Ivan Cuvato.



E’ invece affidata alla società Pamifid SA Art&Finance di Lugano l'esposizione di alcune opere d’arte classiche e contemporanee da Bellini, Rubens e Guido Reni fino ad Alberto Burri e Lucio Fontana. Un'altra rassegna di quadri avrà luogo inoltre nel foyer dell’Auditorium Ranieri III che si affaccia sulla splendida cornice del porto di Monaco.



Gospel e arte per dare il via a un programma che, come scrive l’Ambasciatore Antonio Morabito nella presentazione del "Mese della cultura e della lingua italiana", sostenuto dal ministero degli Esteri, "include eventi ed iniziative che vanno dalla cultura della pace alla formazione, dalla poesia al cinema, dal teatro al libro, dall’economia all’enogastronomia, per un percorso di eventi ed iniziative volti a rinsaldare e valorizzare la presenza culturale e sociale italiana nel Principato di Monaco e promuovere il Sistema-Paese nel suo insieme".

@filippotramelli