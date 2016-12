Katy Perry in festa per il divorzio

foto Ufficio stampa Correlati LE IMMAGINI DEL FILM

Il 23 ottobre avrebbero festeggiato il secondo anniversario di matrimonio, ma dopo la separazione da Russell Brand alla fine dello scorso anno, Katy Perry ha deciso di organizzare una festa per il divorzio, formalizzato a luglio. Secondo quanto risulta a una fonte del "Sun", infatti, la cantante non ha nessuna intenzione di passare in lacrime quel giorno.

"Ha pensato di organizzare un divorce party - racconta la fonte al tabloid inglese - Due giorni dopo è anche il suo compleanno. Da qui l'idea: una grande festa per cercare di dare una visione positiva a una data che ora le provoca grande amarezza".



Gli amici le avrebbero suggerito di scappare a Las Vegas, ma Kate avrebbe optato per una festa in casa: "L'ha chiamato Divorce Party e l'intera giornata sarà all'insegna del vizio: vuole concedersi tutto ciò che vuole, circondata dai suoi amici più cari". Forse perché non ha ancora dimenticato definitivamente Russell.