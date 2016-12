Robert Pattinson è il più sexy del mondo

17:19 - Anche adesso che è stato tradito, Robert Pattinson è considerato l'uomo più sexy del mondo. Il magazine inglese "Glamour" incorona per la quarta volta consecutiva il vampiro più famoso del pianeta, che è stato votato da ben 40mila fan. Dietro di lui la new entry Tom Hiddleston, Johnny Depp (che mantiene la stessa posizione) e Michael Fassbender che scala la classifica e passa dal 31esimo al quarto posto.

Forse alle fan è piaciuto l'atteggiamento dell'attore che ha sofferto in segreto, senza mai offendere la compagna, nonostante il tradimento con tanto di foto pubbliche con il regista Rupert Sanders (che è riuscito a salvare il matrimonio e ora sembra che con la moglie Liberty Ross siano ricorsi a una terapia di coppia).



Nella classifica, il collega vampiro della saga "Twilight" Taylor Lautner ha conquistato la settima posizione, mentre il "rivale" Sanders addirittura non compare. Per Robert, una bella soddisfazione.